SBB : Zug blockiert Strecke zwischen Zürich und Winterthur

Pendler-Chaos am Montagmorgen: Zwischen Zürich und Winterthur steckt ein Zug fest. Diversere Linien sind betroffen. Noch ist unklar, wie lange die Störung andauern wird.

Am Montagmorgen droht ein Pendler-Chaos in der Region Zürich.

Zwischen Zürich und Winterthur blockiert ein Zug die Stresse, wie die SBB am Montagmorgen meldet. Der Zug steht in Effretikon still. Folgende Linien sind betroffen: FV, S3, S7, S8, S12, S19, S23, S24. Wie lange die Störung noch andauern wird, ist unklar. Die SBB will so schnell wie möglich weiter informieren.