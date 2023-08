Zug: Dieb auf Shoppingtour erwischt

Am Bahnhof in Zug konnte der Mann dann von der Polizei gefasst werden.

Danach setzte er seine Suche nach seinem Wunsch-Look weiter fort. Der Mann betrat ein Modegeschäft, kleidete sich in der Garderobe von Kopf bis Fuss neu ein und verliess das Geschäft in seinem neuen Outfit wieder. Weil ihm der Look wohl doch nicht passte, betrat er ein weiteres Fachgeschäft, wo er eine Hose entdeckte, die ihm wohl besser gefiel. Der Dieb zog sich nochmals um und liess die erste gestohlene Hose in der Garderobe zurück. Dieses Mal ertönte jedoch der Alarm am Ausgang. Doch der 29-Jährige konnte entkommen – vorerst.