Zug: Diese Rechte hast du als Mieter bei deiner Verwaltung

Deine Rechte : Verwaltung greift bei Schimmel nicht ein – das kannst du tun

Eine Zugerin hat ihre Verwaltung immer wieder gebeten, den Schimmelbefall in ihrer Wohnung entfernen zu lassen. Erst mit einer Anwältin war sie erfolgreich. Der Mieterverband erklärt, was du in ähnlichen Situationen tun kannst.