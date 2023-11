Zug: Dieb steckte Thunfischfilets und eingelegte Seehasen ein

In den letzten Tagen hat die Zuger Polizei an verschiedensten Orten mehrere Ladendiebe erwischt. Von Putzmittel über Batterien bis hin zu Whisky und Landjägern war das Diebesgut vielfältig.

Dank aufmerksamen Ladendetektiven und -detektivinnen hat die Zuger Polizei anfangs November eine ganze Reihe von Ladendieben und -diebinnen verhaftet. Innert nur zwei Tagen wurden vier Männer und drei Frauen geschnappt – die Personen scheinen, basierend auf dem Diebesgut, von Hygieneprodukten über Lebensmittel bis zu Kleidung, verschiedenste Dinge benötigt zu haben.

Nagelknipser war nur der Anfang

Den Anfang machte ein 39-jähriger Georgier am Montag, dem 6. November. In einem Geschäft in der Zuger Innenstadt nahm der Mann einen Nagelknipser aus dem Regal und packte ihn auch sogleich aus, bevor er ihn in der Jacke verschwinden liess. Dies entging auch einem aufmerksamen Ladendetektiv nicht: Er stoppte den Langfinger beim Verlassen des Geschäfts und übergab ihn der Polizei. Diese fand später auch zwei kabellose Kopfhörer, die der Mann zuvor in einem anderen Geschäft mitgehen liess.

Am Tag darauf wollte sich in Steinhausen eine 43-jährige Schweizerin die Self-Scan-Station zunutze machen, um einen Teil der Einkäufe unbezahlt mitgehen zu lassen – die Ladendetektivin erwischte sie aber. So erging es auch einer Frau, die am selben Tag in Zug diverse Waren in einem Beutel verstaute und an der Kasse nur zwei Energy Drinks bezahlte.

Hausverbot für durstigen Polen

In Baar beschaffte sich am gleichen Tag ein alkoholisierter 43-Jähriger in einem Geschäft Nachschub. Da er die Whiskyflasche aber in die Jacke steckte, statt diese zu bezahlen, wurde der Pole mit einem zweijährigen Hausverbot belegt.

Zurück in Steinhausen kam es am Dienstag noch zu einem weiteren Diebstahlversuch mit zwei Langfingern. Ladendetektive und -detektivinnen stoppten eine 23-Jährige und einen 24-Jährigen, beides rumänische Staatsbürger, nachdem diese eine Damenhandtasche und Lebensmittel mitgehen lassen hatten. Bei der Durchsuchung kamen dann auch Schuhe, Socken und ein Cap zum Vorschein, die die beiden zuvor in einem anderen Geschäft geklaut hatten.

Langfinger hatte bereits Hausverbot

Gleich doppelt verboten waren die Handlungen eines 79-Jährigen in Baar. So stopfte er sich Unterhemden, Thunfischfilets und eingelegte Seehasen kurzerhand in die Jackentasche und bezahlte an der Kasse lediglich die Waren im Korb. Bei der Anhaltung durch den Ladendetektiv stellte sich dann heraus, dass für den Mann im Geschäft eigentlich Hausverbot gilt.