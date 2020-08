Aberdeenshire

Zug entgleist in Schottland – Grossaufgebot der Rettungskräfte

Im Nordosten Schottlands ist es am Mittwochmorgen zu einem Unglück gekommen. Ein Zug entgleiste und fing anschliessend Feuer. Die Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Am Morgen gab es heftige Niederschläge in Schottland.

Der Unglück ereignete sich in der Nähe von Stonehaven.

Ein Zug in Schottland entgleist.

In Schottland ist am Mittwochvormittag ein Zug entgleist. Das Unglück habe sich in Stonehaven ereignet, teilte die britische Verkehrspolizei im Kurznachrichtendienst Twitter mit.