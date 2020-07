Schwerer Unfall in Arizona

Güterzug entgleist und fängt Feuer

In der Stadt Tempe im US-Staat Arizona ist ein Zug auf einer Brücke entgleist. Mehrere Waggons waren offenbar mit Holz beladen. Die Brücke ist teilweise eingestürzt.

In der Stadt Tempe im US-Bundesstaat Arizona ist ein Güterzug auf einer Brücke entgleist und anschliessend in Brand geraten. Ein Nutzer schrieb auf Twitter: «Meine Tochter wurde von einem lauten Knall geweckt. Dann sah sie einen Teil des Zuges in den See fallen.»