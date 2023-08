Todesfall in Ennenda– Polizei sucht Hinweise

Keine Anzeichen für äussere Einwirkung

Vergangenen Sonntag gegen 22.15 Uhr wurde eine bislang unbekannte Frau in der oberen Allmeind in Ennenda GL von einem Zug erfasst und tödlich verletzt, schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung. Es gibt keine Anzeichen für eine äussere Einwirkung. «Wir gehen von einem Suizid aus, ein Unfall kann aber nicht ausgeschlossen werden», sagt Daniel Menzi, Sprecher der Kantonspolizei Glarus, zu 20 Minuten. Deshalb sucht die Polizei nun Angehörige oder Bekannte, auch, um die Umstände besser klären zu können. Alle bisherigen Abklärungen, wie zahlreiche Telefonate, konnten die Identität nicht klären.