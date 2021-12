Wauwil (LU) – Zug crasht in Auto – Bahnverkehr zwischen Nebikon und Sursee unterbrochen

Am späten Donnerstagabend hat sich in Wauwil (LU) ein Unfall mit einem SBB-Zug und einem Personenwagen ereignet, wie ein News-Scout gegenüber 20 Minuten berichtet. «Ich habe ein Zischen, ein Hupen und eine Vollbremse gehört», so der News-Scout. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr seien ebenfalls vor Ort. Schaulustige sind von der Polizei weggeschickt worden.