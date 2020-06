Schutzengel in Kirn (D)

Zug fährt über schlafenden 15-Jährigen

Mit grossem Glück ist ein 15 Jahre alter betrunkener Jugendlicher an einer Bahnstrecke bei der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Kirn knapp dem Tod entgangen.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, realisierte der Teenager nicht, dass ein Zug über ihn fuhr.

Ein 15-Jähriger schlief zwischen den Gleisen in Kirn ein und überlebte.

In der Nacht auf Mittwoch erhielt die Polizei in der deutschen Kleinstadt Kirn eine Meldung, dass sich eine Person auf den Gleisen in der Gegend aufhalte. Die Meldung ging von einem Lokführer aus, der nicht mehr rechtzeitig hatte bremsen können.