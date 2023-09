Baar: Fast-Crash vor Jodlerfest – Patrouille Suisse hätte nicht fliegen dürfen

Es wurde nie eine Bewilligung ausgesprochen

«Die Armee hat es versäumt, nachzuhaken und die explizite Bewilligung des Veranstalters einzuholen – auch aufgrund eines Missverständnisses.» So habe das OK dem Militär eine Lärmpublikation und einen Versicherungshinweis vorgelegt, weswegen dieses davon ausging, dass der Flug bewilligt wurde.

Das passierte am 15. Juni

Bei einem Probeflug anlässlich der Show am Jodlerfest in Zug touchierten sich zwei Flugzeuge vom Typ Tiger F-5. Bei der Kollision löste sich ein Teil der Maschine und stürzte auf das Firmengelände der Rohstofffirma Glencore in Baar. Der Vorfall hätte in einer Katastrophe enden können. Die Piloten blieben jedoch unverletzt.