Bahnhof Bern: Zug hält zwischen zwei Gleisen – «So etwas habe ich noch nie erlebt»

«So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt eine Pendlerin zu 20 Minuten. Sie war am Donnerstagmorgen am Bahnhof Bümpliz Süd in einen Zug der BLS eingestiegen und wollte am Bahnhof Bern auf einen Intercity umsteigen. Doch daraus wurde nichts. Der Zug hielt zwar am Bahnhof, aber auf einem Mittelgleis – das heisst, auf beiden Seiten des Zuges waren weitere Gleise.