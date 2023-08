Zug: 18-Jähriger tötete beinahe fremden Mann – nun steht er vor Gericht

1 / 2 Ein junger Mann steht diese Woche vor dem Zuger Strafgericht. Ihm werden Brandstiftung und versuchte Tötung vorgeworfen. 20min Vor einem Jahr soll er einem Mann, der am Boden lag, ins Gesicht getreten haben. Screenshot / Google Maps

Darum gehts Ein Jugendlicher zog mit seinen Eltern aus Grossbritannien in die Schweiz. Seine gewalttätige Vergangenheit liess er nicht zurück.

Er muss sich diese Woche vor dem Zuger Gericht verantworten.

Ihm wird Brandstiftung an einer Garage und schwere Körperverletzung oder gar versuchte Tötung vorgeworfen.

Ein Jugendlicher war von Grossbritannien in die Schweiz gezogen und mit seinen Eltern aus seinem Heimatland geflüchtet. Dort war er wegen seines Autismus in der Schule gemobbt worden und war deshalb einer Londoner Gang beigetreten, mit welcher er Verbrechen beging. Seine Familie erhoffte sich durch einen Umzug in die Schweiz, der damals 17-Jährige würde seine Gewalttätigkeit hinter sich lassen – stattdessen steht er nun wegen seiner Taten vor dem Zuger Strafgericht.

Dort wirft ihm die Staatsanwaltschaft einerseits vor, im August 2021 in einer Garage in Baar einen brennenden Zigarettenstummel auf einen Stapel Reifen geworfen und damit die Garage in Brand gesteckt zu haben, wie die «Zuger Zeitung» berichtet.

Ein Jahr später soll der junge Brite am Bahnhof in Zug in einen Streit mit einem fremden Mann geraten sein, der in einer Schlägerei endete. Der heute 18-Jährige soll mit seinem Fuss auf den Kopf des Mannes «gestampft» und diesen schwer verletzt haben. «Ich fühlte mich in meiner Ehre verletzt, es war einfach nur dumm», sagt der Angeklagte vor Gericht. Er betont, dass er das Opfer nicht habe töten wollen. Damit widerspricht er der Staatsanwaltschaft, die ihm schwere Körperverletzung oder gar versuchte Tötung vorwirft.

Vier Monate statt siebeneinhalb Jahre Haft

Seither ist der Brite in einem Massnahmenzentrum, wo er erneut gemobbt wird, wie die «Zuger Zeitung» schreibt. Sein Verteidiger fordert deshalb, dass der Angeklagte in ein anderes Massnahmenzentrum verlegt wird. Ausserdem soll der mutmassliche Täter anstatt der siebeneinhalb Jahre Gefängnis nur vier Monate hinter Gitter.

Das Urteil über den jungen Mann steht derzeit noch aus, folgt jedoch demnächst. Bis dahin gilt für ihn die Unschuldsvermutung.

