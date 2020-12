Mit der roten Jungfraubahn fuhr Leser-Reporter Bastien B. am Dienstag durch die verschneiten Berge des Berner Alpenpanoramas. Nach dem Besuch des weltberühmten Jungfraujochs (3454 m ü. M.) setzte die Bahn zur Talfahrt an – doch diese verlief nicht mehr ganz so geschmeidig: «Plötzlich gab es einen Ruck, und nichts ging mehr», so der Welschschweizer.