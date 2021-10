Gerolfingen BE – Zug kollidiert mit Auto und entgleist – Lenker kann sich aus Wrack befreien

In Gerolfingen BE kollidierte ein Zug mit einem Auto.

In Gerolfingen BE kam es am Mittwoch kurz vor 7 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Zug der Aare Seeland Mobil (ASM) und einem Auto. Wie die Kantonspolizei mitteilt, entgleiste der Zug dabei teilweise. Nach ersten Erkenntnissen habe der Lenker des Wagens versucht, einen Bahnübergang zu überqueren. Das Auto wurde in der Folge zwischen Zug und Mauer eingeklemmt und der vordere Zugteil kam von den Schienen ab.