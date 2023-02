Ohio (USA): Zug mit Vinylchlorid entgleist – jetzt droht Umweltkatastrophe

Inzwischen wird versucht, die Ladung kontrolliert abzubrennen, um eine noch grössere Explosion zu verhindern. Dabei wird Phosgen oder auch Kohlenoxiddichlorid genannt und Wasserstoffchlorid freigesetzt, wie unter anderem der «Guardian» berichtet. Phosgen ist ein hochgiftiger Stoff, der Erbrechen und Atembeschwerden verursachen kann und der im Ersten Weltkrieg als Waffe eingesetzt worden war. Wie Journalist Jeremy Lindenfeld auf Tiktok berichtet, seien die zur Evakuierung aufgeforderten Bewohner wieder in ihre Häuser zurückgekehrt und hätten ihre Haustiere und Hühner tot aufgefunden. Auch Frösche und Fische in den umliegenden Gewässern seien verendet und einige Bewohner hätten sich über Unwohlsein beklagt. «Als Journalisten vor Ort über die Folgen berichten wollten, sind sie verhaftet worden», so Lindenfeld in seinem Video. Die langfristigen Auswirkungen der Zugentgleisung auf Mensch und Natur seien noch nicht absehbar, warnt er und ist überzeugt: «Das ist wohl eine der schlimmsten Umweltkatastrophen der letzten Jahrzehnte in den USA.»