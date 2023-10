Zug: Velo streift Auto – Fahrer rastet aus

Am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr kam es in Zug in der Zeughausgasse Richtung Aegeristrasse zu einer leichten Streifkollision. Wie die Zuger Polizei mitteilt, touchierte ein 54-jähriger Velofahrer ein ihm entgegenkommendes Auto. Während der Velofahrer seine Fahrt fortsetzte, hielt der Autofahrer an, stieg aus, eilte dem Zweiradlenker nach und schlug ihm mit der offenen Hand ins Gesicht. Anschliessend setzte er sich wieder ans Steuer und fuhr in Richtung Postplatz davon. Durch den Schlag erlitt der 54-Jährige Verletzungen im Gesicht und musste ins Spital eingeliefert werden.