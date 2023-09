Zug: Personenunfall am Bahnhof Zug? Fotos zeigen Sichtschutzwand

Am Bahnhof Zug hat sich am Mittwochabend offenbar ein Personenunfall ereignet. Bilder einer News-Scout zeigen eine Sichtschutzwand an einem Zug. Ebenso seien Polizei und Rettungskräfte vor Ort gewesen. Die Leserin berichtet weiter, dass sich eine Person auf den Gleisen befunden habe.



Die SBB teilte kurz nach 17.30 Uhr mit, dass es zu Einschränkung im Bahnverkehr gekommen sei. Die Störung ist mittlerweile aufgehoben worden. Die Zuger Polizei will zu einem späteren Zeitpunkt weiter informieren, wie sie auf Anfrage von 20 Minuten mitteilt. Einen Suizid schliesst die Polizei jedoch aus.