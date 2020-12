Traktorfahrer kann sich retten : Zug rammt Traktor auf Bahnübergang – Lenker bleibt unverletzt

In Gondiswil BE kam es am Donnerstag zu einem Kollision zwischen einem Zug und einem Traktor. Der Lenker konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt.

In Gondiswil BE prallte am Donnerstag ein Zug mit einem Traktor zusammen. Der Fahrer des Traktors konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen – er blieb unverletzt. Wie es zum Unfall kam wird derzeit von der Kapo Bern untersucht.

Die Kantonspolizei Bern erhielt am Donnerstagnachmittag die Meldung, dass es in Gondiswil BE zu einem Unfall zwischen einem Zug und einem Traktor kam. Die genauen Umstände werden derzeit von der Kapo Bern untersucht. Der Lenker des Traktors konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, ehe es zum Zusammenstoss mit dem einfahrenden Zug kam. Der Traktorfahrer und die Personen im Zug blieben unverletzt. An Zug und Traktor entstand aber ein erheblicher Sachschaden. Die Bahnstrecke zwischen Wolhusen und Langenthal musste aufgrund des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt werden.