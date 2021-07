Luxemburg - Zug rast auf ihr Auto zu, sie steigt seelenruhig aus

In Luxemburg entkam am Montagmittag eine Frau nur knapp Schlimmerem: Kurz bevor ein Zug in ihr Auto auf einem Bahnübergang raste, stieg sie aus dem Fahrzeug aus. Der Geländewagen wurde anschliessend meterweit vom Zug mitgeschleift.

Der Vorfall ereignete sich am Montag um 14 Uhr in Luxemburg in der Ortschaft Bartringen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren die Barrieren schon heruntergelassen. Wie der SUV und die Frau auf den geschlossenen Bahnübergang gelangt waren, konnte die Polizei bisher nicht angeben. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die Frau nach dem Aussteigen in Richtung des heranfahrenden Zugs läuft und sich dann unter der Barriere durch in Sicherheit begibt.