Strecke Zürich–Luzern: Zug steckt in Tunnel fest – Passagiere sitzen im Dunkeln

Über 90 Minuten steckten am 1. Juli 380 Reisende in einem Zug von Zürich nach Luzern fest – die letzten 15 Minuten sogar im völlig Dunkeln.

«Ich wollte mit meinen Kumpel einfach nach Luzern für einen schönen Abend und jetzt das!», sagt ein News-Scout. Der Mann sitzt in einem Zug, der um 15.10 Uhr in Zürich abfuhr und 40 Minuten später in Luzern hätte sein sollen. Doch kurz vor Zug blieb die Formation in einem Tunnel stecken – über 90 Minuten lang.