Zug: Ukrainer verurteilt, weil er Kreditkarten und Autos stahl und Frau schlug

Ein Mann aus der Ukraine wurde kürzlich von der Zuger Staatsanwaltschaft verurteilt . Ihm wird vorgeworfen, zwischen Februar und April dieses Jahres erst eine Kreditkarte geklaut und dann ein Auto entwendet zu haben. So war der Beschuldigte bei zwei Bekannten zu Besuch und stahl erst die Kreditkarte von einem der beiden Männer. Auf dem Weg nach draussen entwendete er auch noch den Autoschlüssel des anderen und fuhr mit dessen Wagen quer in die Niederlande – ohne Führerschein.

Dort wollte er das gestohlene Auto zurücklassen und mit dem öffentlichen Verkehr zurück in die Schweiz reisen, wie die «Zuger Zeitung» berichtet. Dazu nutzte er die geklaute Kreditkarte und bezog in 88 Transaktionen insgesamt über 1400 Franken. Zurück in der Schweiz ging er in die gleiche Wohnung zurück, in welcher er die Kreditkarte geklaut hatte, und holte sich noch eine zweite. Mit dieser Karte hob er 500 Franken ab. Die Beweggründe des Ukrainers werden im Strafbefehl nicht erläutert.