Zug: Unbekannte erbeuten 40 Franken – Opfer erleidet Kopfverletzung 

Im Europaring in der Stadt Zug wurde am Dienstagabend ein Mann angegriffen.

Vier unbekannte Männer haben am Dienstagabend einen Angriff auf einen Mann im Bereich der Schützenmattwiese in Zug verübt.

Die Täter sprachen den Mann an, provozierten ihn verbal und griffen ihn dann tätlich an. Das Opfer erlitt eine Kopfverletzung und leichte Schnittwunden. Die Täter erbeuteten 40 Franken von ihrem Opfer, bevor sie in unbekannte Richtung gingen.