Mann in Zug angegriffen und bestohlen: Drei Unbekannte machen sich mit 500 Franken davon.

Ein Mann ist am Dienstag von Unbekannten in Zug tätlich angegriffen und bestohlen worden.

Der Vorfall ereignete sich im Gebiet Baarer Fussweg, Theiler-/Dammstrasse in der Stadt Zug. Laut den Aussagen des 33-jährigen Opfers wurde er am Dienstag gegen 17 Uhr von drei unbekannten Männern angesprochen, verbal provoziert und danach noch tätlich angegriffen.

Schlussendlich wurde ihm auch noch das Portemonnaie gestohlen, in dem sich rund 500 Franken befunden hatten. Danach entfernten sich die drei Männer in unbekannte Richtung. Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag weiter mitteilten, begab sich das Opfer nach dem Vorfall selbstständig in ärztliche Behandlung.