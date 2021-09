Oberkulm AG - Zug und Lieferwagen krachen zusammen

Auf der Hauptstrasse in Unterkulm kam es am Dienstag zu einer Kollision zwischen einem Zug der Aargau Verkehr Bahn und einem Lieferwagen.

Der Zug fuhr daraufhin in die Seite des Autos. Am Zug und am Auto entstand dabei Sachschaden.

Ein Lieferwagen wurde am Dienstag kurz vor 12 Uhr in Unterkulm seitlich von einem Zug erfasst. Der 22-jährige Fahrer fuhr auf der Hauptstrasse in Richtung Aarau und wollte beim Abzweiger Böhlerstrasse links abbiegen. Dazu musste er das parallel verlaufende Gleis der Aargau Verkehr Bahn überqueren. Aus noch ungeklärten Gründen übersah der Autofahrer das Blinklicht, das vor dem heranfahrenden Zug warnte. Als der Lieferwagen sich auf dem Gleis befand, prallte der Zug in die Seite des Fahrzeugs.