So sollen etwa die Sitze und Tische verstellbar werden.

So soll die Sicherheit in der Corona-Krise erhöht werden.

Bombardier hat neue Hygienekonzepte und angepasste Designs in Zügen und Strassenbahnen entwickelt.

Der kanadische Zugbauer Bombardier will seine Züge und Trams Corona-konform gestalten. Geplant sind Plexiglasscheiben zwischen den Sitzen sowie Sensoren an den Eingangs- und WC-Türen, um kontaktloses Öffnen zu erlauben. Auch soll die Distanz zwischen den Fahrgästen erhöht werden mit verstellbaren Sitzen und Tischen.

Für mehr Sicherheit sollen zudem Desinfektionsmittelspender und neuartige Oberflächen, auf denen Viren weniger lang haften bleiben, sorgen, wie das Unternehmen an einer Medienkonferenz am Mittwoch mitteilte. Neue Klimaanlagen und Filteranlagen werden zudem die Frischluftzufuhr optimieren.

Trams in Basel, Genf und Zürich

Das neue Sicherheitskonzept betrifft alle Bombardier-Fahrzeuge, und davon sind einige in der Schweiz unterwegs. So stammen etwa die Cobra- und Flexity-Trams, die in Basel, Genf und Zürich unterwegs sind, vom bekannten Zugbauer.