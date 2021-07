Österreich : Zug voller Kinder entgleist – mindestens 15 Verletzte

In Salzburg ist am Freitagmorgen ein Zug entgleist. Laut österreichischen Medien waren an Bord zahlreiche Kinder. Bislang ist von mindestens 15 Verletzten die Rede.

1 / 2 Die Murtalbahn ist in Salzburg entlgeist. Es gibt Berichte von Verletzten. (Symbolbild) Wikimedia Commons/ Herbert Ortner Da Zugunglück ereignete sich bei Salzburg. Google

Am Freitagmorgen ist im Salzburger Lungau in Österreich ein Zug entgleist. 50 Passagiere haben sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Zug befunden, darunter 45 Kinder, wie heute.at schreibt.

Was zum Unfall geführt hat, ist unklar. Sowie auch, warum der Zug der Murtalbahn an der Landesgrenze zur Steiermark entgleiste.

Dramatisch: Beim Vorfall zwischen Kendlbruck und Predlitz stürzte einer der entgleisten Waggons sogar in den an die Bahngleise angrenzenden Fluss, die Mur.

Passagiere konnten gerettet werden

Von Seiten der Behörden wurden bisher 15 Verletzte bestätigt. Es soll sich vor allem um leichte Verletzungen handeln. Aus dem verunglückten Zug sollen mittlerweile alle Passagiere gerettet worden sein. Nähere Informationen lagen am Freitagmorgen noch nicht vor.

