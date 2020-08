Ab September

Zug will wieder Grossanlässe mit mehr als 1000 Personen erlauben

Der EVZ will wieder Spiele mit bis zu 5700 Zuschauern durchführen. Nun verlangt auch der Zuger Regierungsrat, dass Grossanlässe mit mehr als 1000 Personen wieder möglich sein sollen.

Die Zuger Regierung will, dass Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen nicht länger verboten werden. Sie ist der Auffassung, dass diese – unter Einhaltung entsprechender Schutzkonzepte – «epidemiologisch möglich, gesellschaftlich richtig und wirtschaftlich wichtig» seien. Insbesondere im Sport- und Kulturbereich.

Konkret fordert der Regierungsrat vom Bundesrat, dass Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher grundsätzlich wieder erlaubt sein sollen, aber eine Bewilligungspflicht eingeführt werde, wie er am Montag mitteilte.

Nur feste Sitzplätze

«Corona wird uns noch länger begleiten»

Der Regierungsrat des Kantons Zug jedoch lehnt eine solche Verlängerung ab. «Corona wird uns noch längere Zeit begleiten», hält er in der Medienmitteilung fest. Sportliche und kulturelle Grossveranstaltungen einfach fortgesetzt zu verbieten, könne deshalb keine Lösung sein.

Es sei jetzt an der Zeit, mit dem Coronavirus leben zu lernen und ein ausgewogenes Mass zwischen Gesundheitsschutz und kulturellem und sportlichem Leben zu finden. Der Regierungsrat setzt sich für eine generell konsequente Durchsetzung von Schutzmassnahmen – insbesondere von Distanzregeln und Maskenpflicht – ein. «Bei der konsequenten Anwendung dieser strengen Regeln sollen auch Anlässe mit über 1000 Teilnehmenden möglich sein», so die Regierung.

EVZ will 5700 sitzende Fans im Stadion

Auch der CEO des EV Zug, Patrick Lengwiler, sprach sich am Montag in einem Interview in den CH-Media-Zeitungen dafür aus, die 1000-er-Regel aufzuheben.