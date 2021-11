UK-Botschafterin über Englisch-App - «Zugang zu News über die Schweiz ist wichtig für alle, die hier wohnen»

1 / 2 20min/Taddeo Cerletti Ungewohnt: 20 Minuten gibts neu auch in einer englischen Version. Weitere Sprachen werden bald folgen. 20min/Taddeo Cerletti

«Dario Cologna retires at the end of this season» oder «Several accidents because of summer tires»: Wer in der App von 20 Minuten unter «Cockpit» die Sprachoption Englisch einstellt, kriegt seit dieser Woche solche Schlagzeilen serviert. Doch wie reagiert die englischsprachige Community in der Schweiz auf die Lancierung?

Jane Owen, britische Botschafterin in der Schweiz

«Ich begrüsse das neue Angebot, weil es einen einfachen Zugang zu Schweizer News ermöglicht. Viele der rund 40’000 britischen Bürger in der Schweiz sprechen zwar eine lokale Sprache, aber das Angebot werden speziell die Neuankömmlinge dankend annehmen. Die Möglichkeit, verlässliche und aktuelle Informationen über das Geschehen in der Schweiz zu bekommen, ist wichtig für alle, die hier leben. Dies hilft den Leuten, sich mehr zuhause zu fühlen und erlaubt ihnen, an Gesprächen mit ihren Freunden, Kollegen oder Nachbarn teilzuhaben. Für uns in der Botschaft ist es wichtig, die News aus allen Regionen der Schweiz zu verfolgen. 20 Minuten ist natürlich Teil unseres täglichen Pressespiegels.»

Botschafterin Jane Owen. British Embassy Berne

Dustin Jeffrey, kanadischer SCB-Star

«Ich werde mir die App herunterladen. Ich war aber auch schon jetzt informiert über das Geschehen in der Schweiz und habe einfach die jeweiligen Texte im Browser übersetzt.»

SCB-Star Dustin Jeffrey. Tamedia AG

Eamon Hickey, irischer Botschafter in der Schweiz

«Ich wünsche 20 Minuten das Beste für die Lancierung der englischen Version ihrer App. Es wird ein nützliches Tool sein für all jene, die neu in der Schweiz und noch keine Meister in einer Landessprache sind. Die gut integrierte irische Community arbeitet und studiert in allen Sprachen der Schweiz. Zugang zu lokalen News ist nicht nur für die Leute wichtig, die in der Schweiz wohnen, sondern auch für Touristen. Der Erfolg des Twitter-Accounts @CoronaEnglish zeigt, dass englischsprachige News ein Bedürfnis sind.»

Botschafter Eamon Hickey. Embassy of Ireland



Martin Naville, CEO der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer

«Ich begrüsse diese Idee, bravo! Die meisten internationalen Führungskräfte im Land sind zwar in der Lage, die Zeitung in einer Landessprache zu lesen. Wer es nicht kann, wird sich auch nicht für lokale News interessieren. Für sehr viele Menschen, die noch nicht gut genug Deutsch können, ist 20 Minuten auf Englisch aber eine willkommene Informationsquelle.»

Martin Naville. Privat

Christián Herc, GC-Spieler aus der Slowakei

«Zugang zu News auf Englisch zu haben, ist eine gute Sache. Nicht nur für mich selbst, sondern für alle anderen internationalen Spieler, die bei GC und in der Schweizer Liga spielen. So werden sie in der Lage sein, die Match-Berichte ganz zu verstehen. Und auch Freunde und Familie der Spieler, die eine Partie schauen kommen, dürften dies interessant finden. Persönlich interessiere ich mich vor allem für Fussball-News, andere Spieler interessieren sich für andere Themen.»

GC-Star Christián Herc. Freshfocus



Ifat Reshef, israelische Botschafterin in der Schweiz

«Ich gratuliere 20 Minuten zum Start einer neuen App in englischer Sprache. Sie verspricht eine grossartige Möglichkeit für uns Diplomaten zu sein, um über die Geschehnisse in der Schweiz auf dem Laufenden zu bleiben.»

Botschafterin Ifat Reshef. Botschaft des Staates Israel in Bern.

Brian Havarie, Influencer

«Ich finde es definitiv toll, dass es dieses neue Feature gibt, wodurch der Sprachbarriere entgegengekommen wird. Hoffentlich kommt auch irgendwann vietnamesisch dazu.»

Influencer Brian Havarie. Instagram.com/briann

So änderst du die Spracheinstellung

1 / 3 Lade die 20-Minuten-App herunter oder öffne sie. Registriere dich gratis mit einem Klick im Menü «Cockpit». Wähle die gewünschte Sprache aus.

«Wir wollen, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz Zugang zu Informationen haben», sagt Chefredaktor Gaudenz Looser. 20min/T. El Sayed