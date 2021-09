Bahnvergnügen nur mit Zertifikat – Zugangskontrollen, Zäune und Bändeli an der Basler Herbstmesse

Reihenweise wurden in der Schweiz schon Chilbis wie die Luzerner Määs wegen der Corona-Massnahmen abgesagt. Nicht so in Basel. Vom 23. Oktober bis zum 7. November findet in Basel das 550-Jahre-Jubiläum der Herbstmesse statt. Und dies trotz der immer noch andauernden Corona-Pandemie. Lange war unklar, in welchem Rahmen die Messe stattfinden kann. Am Mittwochmorgen informierten die Behörden über den geplanten Ablauf der Herbstmesse. «Die Absage der Herbstmesse letztes Jahr war schmerzlich», sagte Regierungspräsident Beat Jans. Die Veranstaltung sei die grösste und älteste Vergnügungsmesse der Schweiz und viele Baslerinnen und Basler fühlen sich mit der Tradition verbunden, so Jans weiter.