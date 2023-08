Gebrochenes Rad: Zugentgleisung im Gotthard – jetzt gibt es neue Erkenntnisse

Das Unglück ereignete sich am Donnerstag.

Der Zug war am Donnerstag im Gotthardbasistunnel entgleist.

Ein gebrochenes Rad dürfte die Ursache sein für die Güterzugentgleisung im Gotthardbasistunel am Donnerstag. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) habe einige Kilometer vor dem Unfallort Fragmente eines Rads und Entgleisungsspuren gefunden, schreibt der « Tages-Anzeiger » unter Berufung von Keystone-SDA.

Noch ist unklar, wie es zum Radscheibenbruch kam. Die Teile werden nun untersucht. Möglich seien ein äusserer Einfluss oder ein Ermüdungsbruch, so die Sust.

Reise ins Tessin dauert länger

Wie die SBB mitteilte, werden die Aufräumarbeiten im Gotthard-Tunnel mehrere Tage in Anspruch nehmen. Wann der Betrieb wieder reibungslos laufen werde, sei derzeit noch unklar. Das Ziel sei es, so schnell wie möglich eine der beiden Röhren wieder in Dienst zu nehmen.