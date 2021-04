In der Zuger Gemeinde Cham soll bald eine App zum Einsatz kommen, die das Resultat 20 Minuten nach dem Schnelltest in einen QR-Code verwandelt. Veranstalter könnten den Code unkompliziert mit einem Smartphone scannen. Weitere Infektionsketten durch asymptomatisch Infizierte würden so verhindert, so die Idee.