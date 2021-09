20. Jahrestag - Zuger Bevölkerung gedenkt den Opfern des Attentats von 2001

1 / 5 In der Kirche St. Michael in Zug findet am 27. September ein Gedenkanlass zum 20. Jahrestag des Zuger Attentats statt. privat Für den Anlass gibt es ein Schutzkonzept, der Platz in der Kirche ist beschränkt. Damit der Gedenkanlass einem breiten Kreis zugänglich gemacht werden kann, wird dieser per Livestream übertragen. Katholische Kirchgemeinde Stadt Zug Am 27. September 2001 hatte Amokläufer Fritz Laibacher im Zuger Parlament 14 Menschen getötet und 15 weitere Personen teilweise schwer verletzt. Wikipedia/Schulerst/CC BY-SA 3.0

Darum gehts Drei Regierungsratsmitglieder des Kantons Zug und elf Mitglieder des Kantonsrates wurden am 27. September 2001 von Attentäter Friedrich Laibacher getötet. 15 Personen wurden teilweise schwer verletzt.

Das Attentat jährt sich am am Montag zum 20. Mal.

Für die Opfer organisiert der Kanton Zug eine Gedenkfeier. Am Mittag werden zudem im ganzen Kanton die Kirchenglocken läuten und die Gräber der Opfer werden mit Blumen geschmückt.

Mit einem Gedenkanlass will der Zuger Regierungsrat am Montag das Andenken an die Opfer des Zuger Attentats ehren. Der Regierung ist der öffentliche Gedenkanlass wichtig, «da mit dem Attentat auch ein Angriff auf die Werte unserer Gesellschaft erfolgt ist», heisst es in einer Mitteilung der Regierung zum Gedenkanlass. Gewalt in jeglicher Form toleriere man nicht, heisst es weiter. Das wolle die Regierung mit dem Gedenkanlass ebenfalls zeigen.

Der ökumenische Gedenkanlass findet am Montagabend ab 20 Uhr in der Kirche St. Michael in Zug statt. Für den Anlass gilt eine Covid-Zertifikatspflicht inklusive Vorweisung eines gültigen amtlichen Ausweises. Parkplätze stünden keine zur Verfügung, heisst es weiter. «Um den Gedenk­anlass einem breiten Kreis von Interessierten zugänglich zu machen, wird die Besinnung per Livestream unentgeltlich ins Internet übertragen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Für die politischen Behörden des Kantons Zug werden Kantonsratspräsidentin Esther Haas und Landammann Martin Pfister sprechen. Bundespräsident Guy Parmelin wird die Schweizerische Eidgenossenschaft vertreten.

Glockengeläut und Blumenschmuck für die Opfer

Auch weitere Zeichen des Gedenkens sind für den Montag vorgesehen: Am Mittag läuten im ganzen Kanton die Kirchenglocken: «Kirchenglocken in Erinnerung an die Opfer des Zuger Attentats sowie an alle Opfer von Gewalt auf der Welt». Weiters sind die Gräber der Verstorbenen und die Gedenkstätte «Einschnitt» beim Regierungsgebäude mit Blumen geschmückt. Und auf dem Regierungsgebäude wird die Zuger Fahne auf Halbmast gesetzt.

14 Personen waren am 27. September 2001 beim Attentat im Regierungsgebäude des Kantons Zug ums Leben gekommen. Attentäter Friedrich Laibacher tötete damals drei Mitglieder des Zuger Regierungsrates und elf Kantonsratsmitglieder. 15 weitere Personen wurden damals teilweise schwer verletzt.