20 Jahre Zuger Attentat - Zuger ehren Andenken der Opfer mit einem Gedenkanlass

In der Kirche St. Michael in Zug findet am 27. September ein Gedenkanlass zum 20. Jahrestag des Zuger Attentats statt.

Der Kanton Zug organisiert einen Gedenkanlass zum Attentat in der Kirche St. Michael in Zug. «Der Regierungsrat lädt die Bevölkerung ein, an dieser Besinnung ein Zeichen der Würdigung der Opfer zu setzen und gleichzeitig die Anteilnahme gegenüber allen Betroffenen auszu­drücken», heisst es in einer Mitteilung der Zuger Staatskanzlei. Der Regierung ist der öffentliche Gedenkanlass wichtig, «da mit dem Attentat auch ein Angriff auf die Werte unserer Gesellschaft erfolgt ist.» Nachfolgende Generationen sollen den Gedenkanlass als Mahnung auffassen, dass Gewalt in jeglicher Form in der Gemeinschaft nicht toleriert wird.