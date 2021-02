In Zug sind die Tests für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen obligatorisch. Einige Eltern wehren sich jetzt dagegen. (Symbolbild)

Nach den Sportferien müssen sich die Zuger Schüler zweimal wöchentlich einem Corona-Test unterziehen. Der Corona-Massentest an den Schulen ab Sekundarstufe I ist obligatorisch.

Die Corona-Fälle häufen sich an den Schulen. Im Kanton Zug müssen sich die Schüler ab Sekundarstufe I obligatorisch zweimal wöchentlich testen lassen. Dies wird mittels Spucktest passieren, gestartet wird nach den Ferien, also ab 22. Februar. Doch schon bevor getestet wird, gibt es Widerstand einiger Eltern von Zuger Schülern: Diese Eltern würden sich mit Unterlassungsschreibungen und Dispensen dagegen wehren, dass ihre Kinder zum Test gezwungen werden, berichtete der Sonntagsblick. Die Zuger Bildungsdirektion habe laut dem Bericht der Zeitung bestätigt, dass solche Schreiben in Schulen des Kantons wie auch beim Kanton eingegangen seien.