Bundesratswahlen: Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler will für die SVP in den Bundesrat

Heinz Tännler will Bundesrats-Nachfolger von Ueli Maurer werden.

Wer wird Nachfolger von Ueli Maurer im Bundesrat? Bisher gibt es mit Werner Salzmann und Albert Rösti zwei Kandidaten aus dem Kanton Bern. Nun kommt mit Heinz Tännler ein Kandidat aus dem Kanton Zug dazu. «Die Partei soll eine Auswahl haben», zitiert das Tagblatt den 62-jährigen Zuger Finanzdirektor. Tännler hätte in den vergangenen Tagen viele Gespräche mit der kantonalen und der nationalen SVP geführt und entschied danach, sich um den Sitz von Bundesrat Ueli Maurer zu bewerben, schreibt die Zeitung weiter.

In den Gesprächen mit Politikerinnen und Politkern sowie Wirtschaftsvertreterinnen- und Vertretern sei klar geworden, dass sich viele wieder einen Bundesrat aus der Region wünschen. Dies sei seit dem Rücktritt von Kaspar Villiger im Jahr 2003 nicht mehr der Fall gewesen.

Tännler war schon einmal als Bundesratskandidat im Spiel

Viele Politikerinnen und Politiker in Bundesbern seien zudem nicht begeistert von der Tiefensteuerpolitik im Kanton Zug. Durch die tiefen Steuersätze würden zu viele Unternehmen angezogen. Dies sei wiederum attraktiv für Expats, die dann die Hauspreise und Mietzinse in die Höhe steigen liessen. Wie das «Tagblatt» schreibt, hält der Finanzdirektor mit dem Zuger Finanzhaushalt dagegen. Von diesen rund 400 Millionen Franken, die der Kanton Zug jährlich nach Bern schickt, würden viele Regionen in der Schweiz profitieren. Der Kanton halte alle Gesetze streng ein und gewähre niemandem Ausnahmeregelungen.