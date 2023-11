Zuger Firma: Galderma streicht 39 Stellen in der Schweiz

Beim Hauptsitz in Zug werden 14 Stellen gestrichen, in Lausanne sind es 25 Stellen.

Die in Zug ansässige Firma Galderma entlässt 39 Personen.

Das Pharmaunternehmen Galderma, welches unter anderem für die Produktion der Sonnencreme Daylong bekannt ist, streicht 39 Stellen. Am Hauptsitz in Zug werden 14 Angestellte entlassen, in Lausanne sind es 25, wie der «Blick» berichtet.