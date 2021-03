Nun wird in Zug der kantonale Steuerfuss während dreier Jahre von 82 auf 80 Prozent gesenkt.

Im Kanton Zug sollen die Steuerzahler von den Folgen der Corona-Krise entlastet werden: Das ist das erklärte Ziel der Vorlage über eine befristete Steuersenkung im Kanton Zug, über die am Sonntag an der Urne befunden wurde. Das Resultat fiel deutlich aus: 66.43 Prozent stimmten für die temporäre Steuersenkung, 33.57 Prozent dagegen. Die Stimmbeteiligung betrug 59.66 Prozent. Nun wird in Zug der kantonale Steuerfuss während dreier Jahre von 82 auf 80 Prozent gesenkt.