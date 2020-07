Dank Facebook wieder vereint

Zuger Hund geht ohne Herrchen spazieren

In Steinhausen ZG wurde am Freitagmorgen ein Hund beim Spazieren gesehen – vom Herrchen war aber weit und breit keine Spur. Die Zuger Polizei konnte den Vierbeiner dank eines Facebook-Aufrufs wieder mit seinem Herrchen vereinen.

«Dieser Vierbeiner sucht sein Herrchen. Wir möchten ihm gerne helfen – dafür benötigen wir aber euch», schrieb die Zuger Polizei am Freitagmorgen auf Facebook. Beim Vierbeiner handelt es sich um einen spanischen Windhund, der um 9 Uhr allein in Steinhausen ZG am Spazieren war. Eine Stunde später sei der Rüde von der Polizei auf dem Dorfplatz eingesammelt worden. Der Hund sei sehr zutraulich und in bester Verfassung gewesen, sagt Polizeisprecher Frank Kleiner.