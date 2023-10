Bitcoin: Zuger Kantonalbank startet Krypto-Handel und -Verwahrung

Mehrere Schweizer Banken wollen Kryptos anbieten

Auch Postfinance und die Luzerner Kantonalbank kündigten dieses Vorhaben an. Nun hat die Zuger Kantonalbank diese Pläne bereits in die Tat umgesetzt und ist somit die erste Kantonalbank in der Schweiz. Dafür spannt sie mit der Krypto-Bank Sygnum zusammen, welche sich für den Handel und die Verwahrung verantwortlich zeichnet.