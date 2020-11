Die Zuger Kirschtorte darf in Europa bald nicht mehr einfach so unter dem gleichen Namen verkauft werden, sofern es keine echte ist.

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BWL) teilt am Montag mit, dass die Schweiz und die EU sich geeinigt haben, die Bezeichnung «Zuger Kirschtorte» neu in der EU zu schützen. Auch «Jambon cru du Valais» und «Lard sec du Valais», werden gegen «jegliche Nachahmung oder missbräuchliche Verwendung geschützt».

Somit seien nun auch neu diese drei Schweizer Produkte in der EU gegen jegliche Nachahmung oder missbräuchliche Verwendung geschützt. Im Gegenzug «schützt die Schweiz rund 77 neue EU-Bezeichnungen», heisst es in der Mitteilung.

Der Beschluss ist am 1. November 2020 in Kraft getreten. Nur für die «Zuger Kirschtorte» gilt noch eine Übergangsfrist von zwei Jahren: So lange darf die Bezeichnung in der EU noch verwendet werden.