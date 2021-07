Es lebte vor rund 17’000 Jahren - Zuger Mammut wurde 35 Jahre alt

Das Mammut, das vor sechs Jahren bei Bauarbeiten in Risch-Rotkreuz ZG entdeckt wurde, soll bei seinem Tod mindestens 35 Jahre alt gewesen sein.

Vor sechs Jahren entdeckte man bei Bauarbeiten in Risch-Rotkreuz ZG die Überreste eines Mammuts. Dank eines neuartigem Computertomographen (CT) konnte im Kantonsspital Baden (KSB) der Stosszahn des eiszeitlichen Wollhaarmammuts erstmals ganzheitlich analysiert werden.

«Zum ersten mal passt er knapp durch den Ringtunnel eines CTs»

«Wir sind sehr froh, dass wir den Stosszahn im KSB analysieren durften. Denn zum ersten Mal passt der relativ grosse und unförmige Stosszahn nicht nur knapp durch den Ringtunnel eines CTs, sondern auch im Ganzen in den Fokusbereich», sagt Jochen Reinhard, Archäologe am Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug. So habe man nicht wie bislang die Aufnahme aus mehreren Messungen zusammensetzen müssen.