G. ist diplomierter Ingenieur, selbsternannter Therapeut, Reiki-Meister und Schriftsteller. Der in Morgarten wohnhafte Mann bot auf seiner Website Masken-Atteste für 50 Franken an. Dieses Geld wiederum investierte G., um gegen geplante 5G-Mobilfunkantennen vorzugehen, berichtete die Sonntagzeitung. «Haufenweise» habe er solche Dispense ausgestellt, hielt G. stolz in einer schriftlichen Stellungnahme fest, berichtete die Zeitung weiter.