Längst nutzen Polizeicorps der Schweiz Social Media als Kommunikations-Möglichkeit. Und verbreiten dort nebst Staumeldungen oder Warnungen aller Art zuweilen auch heitere Posts. So wie das Tanz-Video der Zuger Polizei als Beitrag zur «Jerusalema-Challenge». Und die tanzenden Zuger Polizistinnen und Polizisten erreichten auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen Abermillionen Views (siehe Box oben). Allein auf Facebook wurden fast 16 Millionen Personen erreicht, wie es bei der Pressestelle auf Anfrage hiess. 16 Millionen, mit einem einzigen Video. «Unglaublich», sagt Frank Kleiner, stellvertretender Kommunikationsverantwortlicher der Zuger Polizei.

Ziel war nicht Reichweite, sondern Freude

Vom Erfolg sei man völlig «überrannt worden, das hätten wir nie erwartet», so Kleiner. Einziges Ziel des Videos sei eigentlich gewesen, bei den Leuten in diesen schwierigen Zeiten für einige Minuten für Erheiterung, ein Lächeln und für Freude zu sorgen. «Nun haben wir Reaktionen aus der ganzen Welt. Zum Beispiel von Familien in Isolation oder Quarantäne, die uns für das Video Danke sagen», freut sich Kleiner. Den Leuten Freude zu bereiten, genau dies sei das Ziel gewesen.