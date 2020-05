A14

Zuger Polizei feiert vorbildliche Rettungsgasse auf Autobahn

Manchmal hört man Blaulichtorganisationen klagen, dass bei Unfällen keine Rettungsgassen gebildet werden. Nun hat die Zuger Polizei vorbildliche Autofahrer angetroffen.

Nicht immer jedoch klappt das so gut wir am Mittwoch. Dieses Video zum Beispiel hat die Stadtpolizei Zürich im letzten Jahr auf Twitter veröffentlich und dazu geschrieben: «Es zeigt sich wieder einmal, wie wichtig eine Rettungsgasse wäre. So funktioniert das nicht.»