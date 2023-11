Zug: In der Styroporbox machte die Polizei einen Überraschungsfund

Gemäss den ersten Untersuchungen befand sich die Schlange in einem guten Gesundheitszustand.

Die Schlange befand sich in einer verschlossenen Styroporbox.

Die Zuger Polizei kontrollierte in der Nacht auf Donnerstag ein Auto.

Ungewöhnlicher Fund bei einer Polizeikontrolle in einem Quartier in Oberwil bei Zug: Bei der Kontrolle eines verdächtigen Fahrzeugs in der Nacht auf Donnerstag stiessen die Polizisten der Zuger Polizei auf eine 2,5 Meter lange Tigerpython sowie eine kleine Menge Betäubungsmittel.