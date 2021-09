Digitale Ordnungsbusse – Zuger Polizei verteilt nun QR-Codes statt Einzahlungsscheine

Die Zuger Polizei testete das Projekt zuerst in der Stadt Zug und in Unterägeri. Bis Ende Jahr soll es im ganzen Kantonsgebiet eingesetzt werden.

Wer im Kanton Zug eine Ordnungsbusse kassiert, erhält in Zukunft keinen Einzahlungsschein mehr, sondern einen QR-Code. Mit einem Smartphone oder einem Tablet kann dieser eingelesen werden und führt die Gebüssten dann direkt zum Online-Bussenportal der Zuger Polizei. Bezahlt werden kann die Busse dann per Kreditkarte oder Twint. Wer die Busse nicht online begleichen will, kann auch weiterhin einen Einzahlungsschein anfordern. Solche QR-Codes wurden in einer Pilotphase ab dem 1. September bereits in der Stadt Zug und in Unterägeri verteilt. Nun ist die Pilotphase abgeschlossen und die elektronischen Bussen werden bis Ende Jahr im ganzen Kantonsgebiet eingeführt.