«Sehen und gesehen werden – Autoposer stellen sich gerne ins Zentrum. Neben ohrenbetäubenden Motorsounds wird auch die Musikanlage richtig gerne aufgedreht. Sehr zum Ärgernis von Anwohnenden und Erholungssuchenden», schreibt die Zuger Polizei auf ihren Social-Media-Kanälen. Im Video sagt Remo Zemp, von der Abteilung Prävention, dass die Kontrollen am Samstag während zwölf Stunden auf den Kanälen begleitet würden. «Und ihr könnt uns dort aktiv dabei unterstützen», so Zemp. Für diese Ankündigung kassiert die Polizei bei Facebook unzählige Likes, Love und auch Gelächter.

In den Kommentaren gehen die Meinungen zum Thema auseinander: Gratulationen, Bravos und Smileys oder Texte wie «Danke, liebe Polizei das ihr diese Spinner aus dem Verkehr zieht», wechseln sich ab mit negativen Äusserungen wie etwa: Noch das Volk anstiften andere zu verpetzen oder Jagd machen auf Autofahrer, die mit Leidenschaft ihre Autos verschönern. «Wow, catch the real criminals! Und hört auf mit dieser Hetzjagd.» Auch der Unterschied zwischen Posern und Tunern wird heftig diskutiert.

Klar zwischen Posern und Tunern unterscheiden

In der Folge reagierte die Zuger Polizei und entschuldigt sich, dass sie es in ihrem Beitrag offenbar nicht geschafft hätten, die richtige Botschaft zu vermitteln und sie schreibt: «Wir haben überhaupt nichts gegen Männer und Frauen, die Freude an ihrem Auto haben und viel Zeit, Aufwand und Herzblut in diese Leidenschaft stecken. Ganz im Gegenteil, auch wir sehen gerne schöne und gepflegte Fahrzeuge, solange die Verkehrsregeln eingehalten werden.»