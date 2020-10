Am Dienstagnachmittag kam es in verschiedenen Gemeinden im Kanton Zug zu einem Stromausfall, auch die Zuger Polizei blieb nicht verschont.

