Lärm und unerlaubte Änderungen - Zuger Polizei zeigt vier Fahrer bei Autoposer-Treffen an

Die Autofans hatten sich auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Zugerland in Steinhausen getroffen.

Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Zugerland in Steinhausen hat am Samstagabend ein Treffen der Autotuner-Szene stattgefunden. Aus diversen Kantonen und auch aus dem Ausland seien Personen angereist. Rund 500 Fahrzeuge waren laut Zuger Polizei vor Ort.

Die Polizei führte Kontrollen durch. Ein 35-Jähriger wird verzeigt, der «mit seinem Audi durch das Hochdrehenlassen des Motors beim Beschleunigen vermeidbaren und unnötigen Auspufflärm verursachte», teilt die Polizei mit. Zudem war das Auto wegen prüfpflichtiger Abänderungen nicht in vorschriftsgemässem Zustand.

Angezeigt wird auch ein 24-Jähriger. Lärmmessungen hatten ergeben, dass sein Fiat Punto Abarth technisch so verändert worden war, dass der maximal erlaubte Geräuschpegel «deutlich überschritten» wurde. Nicht im vorschriftsgemässen Zustand war auch der Audi eines 18-Jährigen. Auch er wird verzeigt und muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Gegen 22 Uhr löste sich das Treffen auf. Rund 70 Autos fuhren zum Bahnhof Rotkreuz. Dort fiel ein BMW-Fahrer (25) wegen übermässigen Lärms auf. Auch er wird angezeigt.

Lärmproblem wird schlimmer

Die Lärmproblematik hat sich laut Zuger Polizei wegen Treffen von Autoposern in letzter Zeit verschärft. «Indem sie ihre leistungsstarken Autos aufdrehen und die Sportauspuffanlagen bewusst knallen lassen, fallen die mehrheitlich jungen Männer in Innenstädten und Ortschaften negativ auf», so die Polizei.