Erotische Massagen

Zuger Puff-Betreiber will mit Petition Bordelle wieder öffnen

Die Corona-Krise setzt dem Rotlichtmilieu hart zu. Die Branche leidet stark unter den erzwungenen Betriebsferien. Ein Zuger Bordell-Besitzer fühlt sich ungerecht behandelt und hat eine Petition gestartet.

Es sei zwar nicht von der Hand zu weisen, dass es in einem Bordell zu intensivem Körperkontakt komme, gleichzeitig hält er auch fest: «Es geht uns nicht darum, in der aktuellen Situation Geschlechts- oder Oralverkehr anzubieten. Wenn wir erotische Massagen anbieten ohne Zärtlichkeiten ist der Körperkontakt vergleichbar mit jenem beim Coiffeur, Tätowierer oder bei einer medizinischen Massage.»

Prostituierte fürchten um Existenz

Diese Ungleichbehandlung sei für ihn ein enormer Einschnitt in die Berufsausübungsfreiheit. Auch für seine rund 200 Sexarbeiterinnen sei es ein grosses Drama. «Es geht um ihre Existenz. Die legalen Betriebe dürfen nicht mehr wirtschaften», so Gärtner. Da die Prostituierten durch das Netz der Sozialversicherungen fallen, seien viele zur Illegalität gezwungen. Gärtner sei auch schon von Prostituierten angefragt worden, ob sie in seinem Etablissement arbeiten könnten, da sie es sonst illegal tun müssten. «Das ist äusserst bedauerlich, ist man in der Schweiz bezüglich Prostitution grundsätzlich transparent und arbeitet nach dem Gesetz.»